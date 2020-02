Oranjeleeuwinnen onder 19 jaar strijden om EK-ticket bij Quick'20 in Oldenzaal

COLUMN Soms ben ik niet zo trots op de Boeskool­stad

9:00 Mijn dochter is niet snel onder de indruk van iets wat in de krant staat. Ze is 15 jaar en dus liggen haar interesses elders. Bij haar iPhone bijvoorbeeld. Maar afgelopen week had ik Yfke’s aandacht ineens volledig te pakken. Sterker: haar stemming veranderde met 180 graden, van het ene op het andere moment. Ik las haar voor dat de Boeskoolstad met carnaval niet op haar en haar leeftijdsgenoten zit te wachten. En dat dat niet alleen nu het geval is, maar ook de komende jaren.