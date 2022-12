Oud-voorzitter Wim Hulleman (71) van Pollux Oldenzaal overleden

Hulleman overleed afgelopen vrijdag, op 71-jarige leeftijd. De in Oldenzaal woonachtige Hulleman heeft jarenlang in Heren 1 van Pollux gespeeld. Daarna is hij geruime tijd actief geweest in het bestuur, hij was onder meer voorzitter en voorzitter van de Technische Commissie.

Hulleman, die lange tijd als fysiotherapeut in het Gezondheidscentrum in de Hasseler Es in Hengelo heeft gewerkt, heeft volgens huidig voorzitter Marthijn Wolters een belangrijke bijdrage gehad in de successen van Dames 1 van Pollux.

Champions League

„Hij is voorzitter geweest van het stichtingsbestuur en heeft er mede voor gezorgd dat Pollux op de kaart werd gezet met als resultaat diverse landskampioenschappen, bekerwinsten en prachtige Europese wedstrijden”, aldus voorzitter Wolters van het huidige Arcade Pollux. Onder leiding van Hulleman speelde de Oldenzaalse vereniging zelfs Champions League. In een in memoriam over zijn voorganger spreekt Wolters over een ‘een betrokken en zeer geliefde man.’

Voor zijn verdiensten voor de vereniging is Wim Hulleman benoemd tot erelid van Pollux.