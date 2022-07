Oud-wethouder Frits Rorink uit Oldenzaal wordt buschauffeur: ‘Ik blijf bestuurder’

Halvering van aantal leerlingen dwingt De Bongerd schoolge­bouw aan Paukenlaan terug te geven aan gemeente Oldenzaal

OLDENZAAL - De krimp van De Bongerd is niet uniek, maar wel exemplarisch voor de ontwikkeling die veel basisscholen doormaken. Het aantal leerlingen daalde in pakweg 15 jaar van circa 880 naar ongeveer 400 kinderen. Nu de vestiging aan de Paukenlaan gesloten is, wordt er alleen nog maar lesgegeven aan de Wieldraaierlaan.

