Ouders in Nunspeet en Elburg gaan met elkaar in gesprek over de korte film ‘Nudes’

Niet de machtigste vrouw van Twente, waarschijn­lijk wel de invloed­rijk­ste: Ank Bijleveld

Ze is wellicht niet machtigste vrouw van Twente, waarschijnlijk wel de invloedrijkste: Ank Bijleveld-Schouten. Sinds 1 september is zij voorzitter van Twente Board, de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid, die tientallen miljoenen euro’s belastinggeld te verdelen heeft. Bijleveld moet voor Twente deuren openen in Den Haag. Maar het begint volgens haar met een visie op hoe Twente er in 2040 wil uitzien.