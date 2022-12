Ouders van ernstig zieke Klaas (3) uit Oldenzaal overdonderd door massale steun: ‘Kwam zo ongelooflijk hard binnen’

Vader Ruud en moeder Maaike doen hun verhaal aan de keukentafel, zoontje Klaas vermaakt zich ondertussen opperbest met een hijskraantje. Volgende week gaat hij zijn volgende, loodzware chemotraject in. Het lijkt alweer een hele tijd geleden, die vrijdag 1 juli, toen Ruud en Maaike het slechte nieuws van de arts kregen en hun nachtmerrie begon. „Eerst werd er gedacht aan een glutenallergie”, zegt Ruud. „Maar Klaas knapte niet op. In een tijdsbestek van twee weken ging het steeds minder met hem. Tot de dag dat Klaas in de buggy lag en eigenlijk niets meer deed. Toen gingen we opnieuw met hem naar het ziekenhuis.”