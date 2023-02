‘Ouderwets’ Blaaskapellenfestival Oldenzaal is een blijvertje

Tranen vloeien rijkelijk in rechtbank na avond vol rare gebeurte­nis­sen in Oldenzaal: ‘Doodsbang dat ik zou overlijden’

OLDENZAAL - Wat er allemaal gebeurd is? Richard B. durft het rechter Schreurs niet te zeggen. Wel weet hij dat het op die bewuste avond in Oldenzaal, zaterdag 19 februari 2022, flink is misgegaan. En dat hij absoluut niet zichzelf was, toen hij zijn echtgenote in haar gezicht beet. „Het was een rollercoaster van ellende.”

3 februari