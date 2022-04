Overbuurman ziet woning in elkaar storten: ‘Ik hoorde geschreeuw onder het puin’

VIDEO | UPDATE Vader, moeder en dochter bevrijd na gasexplo­sie in Oldenzaal­se woning, huis volledig verwoest

OLDENZAAL - De vader, moeder en dochter van een gezin uit Oldenzaal zijn maandag gewond geraakt bij een gasexplosie in hun woning. Het huis raakte door de klap volledig verwoest. Moeder en dochter konden al snel worden bevrijd, de vader van het gezin werd rond half twee in de middag onder het puin vandaan gehaald. Ook een monteur die bij de woning aan het werk was, raakte gewond.

15:31