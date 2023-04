Paarden slaan op hol door luchtballon waarna vrouw uit Oldenzaal zwaargewond raakt; politie zoekt ballonvaarder

Verrassen­de nominatie voor Oldenzaals winkelcen­trum De Vijfhoek: ‘Ook al winnen we niet, dit is een positief signaal!’

Of de nominatie van De Vijfhoek voor de landelijke Kern Jaarprijs 2023 een verrassing was? „Uiteraard”, is het spontane antwoord van Maja Veldhuis-Nijhof, voorzitter van winkeliersvereniging De Vijfhoek. „Maar wel een hele positieve!”