Padelplannen in Heerde voorlopig van de baan: tennisvereniging krijgt geen vergunning

De intercity naar Berlijn stopt straks niet meer in Almelo, maar niet alleen daardoor zijn Tukkers veel sneller in Berlijn

De intercity Amsterdam-Berlijn stopt straks niet meer in Almelo. Geen ramp. Want de reistijd per trein vanuit Twente naar de Duitse hoofdstad wordt aanzienlijk korter. Ook vanuit Almelo. Dankzij een nieuwe geavanceerde locomotief én andere ‘slimme’ maatregelen. Lees hier hoe de internationale trein op stoom komt.