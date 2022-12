Parkeerpas voor Twentse recreatieparken heet voortaan Vriendenpas voor meer betrokkenheid

Duurder

Nieuw is dat belangstellenden de pas ook voor een periode van twee of drie jaar kunnen kopen. Dat levert hen een financieel voordeel op. Daarnaast geldt er een duurder tarief voor lange voertuigen.

Nieuwe software

Richard van den Hoeven van het Recreatieschap Twente zegt dat de verkoop eerder dan andere jaren is begonnen omdat er tijd nodig is om de nieuwe passen te laten maken. Vanwege de uitbreiding van de functies zijn er bovendien aanpassingen nodig van de software.

Vriendenvoordeel

Van den Hoeven noemt bijvoorbeeld de verloting van een ballonvaart tijdens Twenteballooning of voorrang bij de kaartverkoop voor Ilse de Lange. Zeker is op dit moment enkel dat een koper van de vriendenpas - of dat nu voor 1, 2 of 3 jaar is - kans maakt op een jaar lang gratis toegang.