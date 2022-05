‘Poesiealbum’ met huwelijksaanzoek en schriftjes van Hermanna Molkenboer in stadsarchief Oldenzaal

Oud-ondernemer Herbert Zwartz (94) leerde textielvak in jarige De Maere: ‘Als ik de ogen sluit, is ons familiebe­drijf nog ijzersterk’

Het robuuste gebouw is al een eeuw beeldbepalend voor Enschede. De Maere is als hogere textielschool onlosmakelijk verbonden met het industrieel verleden van Twente. Ondernemer-in-ruste Herbert Zwartz (94) keerde er zaterdag terug voor een reünie. „Veel wat wat ik hier leerde, is achterhaald door de razendsnelle ontwikkelingen daarna.”

21 mei