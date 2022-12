Politie in Noordoost-Twente ziet steeds vaker jongeren zonder rijbewijs op scooter: ‘Gevolgen van een ongeluk kunnen héél vervelend zijn’

Tweeling­broers Frans en Marinus (78) uit Deurningen deden alles samen, ook metselen: ‘Kwamen in het midden altijd weer bij elkaar uit’

OLDENZAAL - De tweelingbroers Frans en Marinus Huiskes (78) groeiden met elkaar op en deden vroeger bijna alles samen. Toen ze naar de ambachtsschool in Oldenzaal gingen, was de keuze snel gemaakt. Allebei namen ze een troffel in de hand en begonnen ze met metselen.

