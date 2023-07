Politie komt met Mobiel Media Lab naar Nunspeet

Massale diefstal markebor­den maakt Twen­te-ken­ner Bert Wolbert moedeloos: ‘Het is dweilen met de kraan open’

Het leek op voorhand zo’n mooi idee: de plaatsing van plaatsnaambordjes om de oude markegrenzen van Twente in ere te houden. Vier jaar later blijkt de werkelijkheid weerbarstig. Van de 44 borden die er 2019 werden geplaatst, is ongeveer de helft verdwenen. „Zo wordt ons verleden langzaam gewist.”