Politie stuit op grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in twee woningen in Oldenzaal: ‘Levensgevaarlijke situatie’

‘Spaanse Nirvana’ knalt op Rock am Esch in Tubbergen tijdens wereldtour­nee

Na Kazachstan en Lissabon staat ook Tubbergen dit jaar op de tourlist van The Buzz Lovers. Deze Nirvana-coverband uit Spanje beklimt zaterdag 26 augustus het podium van muziekfestival Rock am Esch. Californicated (Red Hot Chili Peppers), bekend van het tv–programma The Tribute: Battle of the Bands, en zeven lokale artiesten maken de line–up compleet.