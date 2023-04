Prachtig gebaar: Oldenzaalse Gerard (90) verrast zijn Anny (91) met zelfgemaakte videomontage van trouwdagen

LIVE | Wat er vanavond ook gebeurt bij PEC-Tel­star, promotie blijft nog even uit

Het had zo mooi kunnen zijn voor PEC Zwolle: vanavond promoveren in eigen stadion. Zover komt het alleen niet. Na de nederlaag van vorige week in Eindhoven moet de ploeg wachten tot zondag, als Almere City FC in actie komt. Al zal PEC daarvoor eerst zelf moeten afrekenen met Telstar, dat vanavond op bezoek is in Zwolle. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is hier live te volgen!