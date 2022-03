Presentatie jubileumboek op 55ste verjaardag: ‘Oelewappers brachten carnaval onder ’t volk’

Carnaval voor het volk en in de cafés

Met hun binnenkomst, in 1967, in de Oldenzaalse carnavalswereld, brengen De Oelewappers het carnaval onder het volk. ‘Voor de gewone burger nam carnaval vieren in verenigingsvorm enorm toe. Tot dan was carnaval vooral nog een aangelegenheid van slipjassen en hoge zijden. Nu ontdekte de gewone man het cafécarnaval’, valt te lezen in het jubileumboek. Al vlot zien andere verenigingen het levenslicht. ‘Als eerste in Boeskoolstad beginnen de Oelewappers met kindercarnaval en Zittingsavonden naar Duits voorbeeld’, vervolgt het boek. Artiesten als Willy Kemna, Joseph Spit, Gait Bult en het duo Christenhusz zijn vooral afkomstig uit het St. Antoniuskoor dat repeteert in De Kei. Andere verenigingen komen daarna al vlot met een gala-avond.