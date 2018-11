COLUMN Bij een Knarrenhof kijken ze vast niet wie beste een banaan kan pellen

18 november Het idee van een Knarrenhof slaat aan in Noordoost-Twente. Oldenzaal is al een tijdje bezig met het realiseren van een woonhofje voor ouderen en in De Lutte hebben ze er ook wel oren naar. Een hofje waar senioren elkaar af en toe een handje helpen en samen leuke dingen kunnen doen. Maar je komt niet zomaar in zo’n hofje terecht. Nee, je moet wel eerst even in gesprek met Stichting Knarrenhof, om te kijken of je er wel past.