Quick'20 bereidt zich voor op twee oefenduels van Ajax in Oldenzaal

Museum de Pelgrim in Oldenzaal: de rommelzol­der van het Rijke Roomse Leven

22 juni OLDENZAAL - Ze is er bijna elke middag. Al vijftien jaar. Te midden van de heiligenbeelden waakt Toos Achterweust over de restanten van het Rijke Roomse Leven, verzameld in Museum De Pelgrim in Oldenzaal. „Wat mensen ooit dierbaar was, mag niet verloren gaan.”