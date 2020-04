Quick’20 is klaar voor nieuwe werkelijkheid

Quarantai­ne­show in De Bond, voorstel­ling in twee etappes

25 april OLDENZAAL - Buutreedner Karel van de Kate was op dreef. Anderen pakten zaterdagmiddag in Theater De Bond in Oldenzaal de microfoon voor een stemmig liedje. Maar applaus bleef uit. Wellicht wordt enkele uren later in huiskamers geklapt, bij de tv-uitzending van deQuarantaineshow.