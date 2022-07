Quick'20 uit Oldenzaal maakt zich op voor het ‘Jubelfeest van de Eeuw’

OLDENZAAL Het zat Quick'20 niet mee. Juist in 2020, het jaar dat de club 100 jaar bestond, sloeg corona keihard toe. Vrijwel alle jubileumactiviteiten werden geschrapt. In de tweede helft van dit jaar heeft de jubileumcommissie toch nog twee grote activiteiten in petto: een feest en de revue.

Een jaar of zeven geleden werden de eerste voorbereidingen al gestart, om er in 2020 een gedenkwaardig jaar van te maken. Maar zoals zoveel andere activiteiten viel ook Quick'20 van de ene tegenvaller in de andere. In oktober vorig jaar werd wel het jubileumboek uitgebracht, op dezelfde avond werd ook de Selectie van de Eeuw gepresenteerd. In september en november van dit jaar krijgt het programma alsnog een vervolg.

Eén dezer dagen krijgen alle leden, vrijwilligers en sponsors van Quick'20 een uitnodiging in de bus. ‘Het Jubelfeest van de Eeuw’ wordt op zaterdag 10 september gehouden in zalencentrum Rouwhorst. „Dat wordt een feest waar nog lang over gepraat wordt, althans daar gaan we van uit”, aldus een woordvoerder van de jubileumcommissie.

Theatervoorstelling over Quick’20

Binnenkort wordt bekend gemaakt welke gerenommeerde band optreedt, maar ook welke artiesten nog meer de podia in zalencentrum Rouwhorst zullen betreden. Het feest is voor alle leden, vrijwilligers en sponsors vanaf 18 jaar, partners zijn ook uitgenodigd. Aanmelden voor het feest kan al via www.quick20.nl. Een entreebewijs kost 10 euro, dat is inclusief vier consumpties. „Dus in feite is de entree gratis en krijgt iedereen die Quick een warm hart toedraagt een fantastisch feest aangeboden”, aldus de jubileumcommissie.

Ondertussen zijn de spelers van SNOR volop in voorbereiding op de revue ‘Quick en rap 'n betke’. Het jubileum van Quick‘20 staat centraal maar het script is zo geschreven dat de theatervoorstelling voor álle bezoekers een mooie avond zal zijn, zo belooft SNOR. De uitvoeringen zijn van woensdag 23 tot en met zaterdag 27 november in Stadstheater De Bond. Voor de zaterdag zijn al geen kaarten meer te krijgen want deze avond is gereserveerd voor de vrijwilligers van Quick'20.