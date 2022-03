Rechter Matthieu Verhoeven: ‘Poem Derks had een afkeer van deftigheid en als het nodig was had hij een hoefijzer in de handschoen’

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VVD wil Noordtak langs A1, Solidair Oldenzaal lokaal referendum: ‘We luisteren naar de burger’

OLDENZAAL - Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in ons land. Deze redactie stelt 17 lijsttrekkers van de partijen in Noordoost-Twente voor. In deze aflevering is het de beurt aan Edgar Visscher van de VVD Oldenzaal en Rutger Bouwman van nieuwkomer Solidair Oldenzaal.

28 februari