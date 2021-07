René Roord superblij met mooie goal van dochter Jill op Olympische Spelen: ‘Dit pakken ze je nooit meer af’

Meteen na de gewonnen wedstrijd had Roord al kort per app contact met Jill, de nummer zes op het middenveld. Ze was blij, opgelucht, zegt hij. „Maar het was ook zwaar geweest. Want door het naïef spelende Zambia ging het spel maar op en neer, was er heel veel ruimte en was het de hele tijd van voor naar achter rennen en weer terug.”