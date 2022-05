Riante kavel Hengelosestraat in Oldenzaal ligt al tijdlang braak; komen beloofde woningen er nog?

column Twee gesjeesde köttels uit Rossum dronken een glas, deden een plas, braken alles af en alles bleef zoals het was

Als het herenakkoord tussen De Sjeesköttels uit Rossum en horecaondernemer Maurice Nevels een ding pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat asociaal gedrag nog steeds te vaak met de mantel der liefde wordt bedekt. En dat mag, op zijn zachtst gezegd, curieus worden genoemd. Want sprak niet iedereen er schande van hoe leden van de wagenbouwvereniging zich in het carnavalsweekend hadden misdragen in de Boeskoolstad.

8 mei