Roemeense Dana (41) speurde kringloopwinkels in heel Europa af, tot ze in Twente het geluk vond

COLUMN Stinkend jaloers op openbaar stadstoi­let in Oldenzaal waar je ook flappen kunt tappen en je fiets kunt stallen

Terwijl Sinterklaas en zijn hulpjes al weer lang en breed in Spanje zitten, is het zwartepieten in de raadzaal van Oldenzaal begonnen. Inzet van dit politieke spel is de realisatie van een openbaar (invaliden)toilet dat ook in de avonduren te gebruiken is. Driekwart jaar nadat het college een memo met drie suggesties presenteerde, stond het onderwerp deze week op de agenda van de raad. Eindelijk.

18 december