Rossumse Sjeesköttels misdragen zich op carnavalsfeest in Oldenzaal

Okay Fashion is terug in Oldenzaal, drie winkelpan­den vol mode: ‘Het is echt van alles wat’

OLDENZAAL - Nieuwe outfit nodig? Shoppen in Oldenzaal kan nu ook bij Okay Fashion & Jeans. Wie in winkelcentrum De Driehoek was, heeft de ‘oude bekende’ vast al gespot. Niet een, niet twee maar drie panden werden omgebouwd tot één grote zaak vol kleding voor dames en heren. „Het is echt van alles wat!”

7 april