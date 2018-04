Rugbyers Oldenzaalse Harlequins tellen af naar historisch moment

Wielrenner gewond na aanrijding met auto in Oldenzaal

11 april OLDENZAAL - Een wielrenner is woensdagavond gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de kruising van de Bentheimergraven met de Operalaan in Oldenzaal. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, over de ernst van de verwondingen is niks bekend.