S. (20) uit Oldenzaal probeert met geweld boete voor zwartrijden te voorkomen

Waterstof is meer dan een brandstof voor ons lichaam, weet Ellen uit Oldenzaal, het is de ‘fontein des levens’

Of waterstof dé nieuwe brandstof wordt voor de auto-industrie is nog onzeker. Maar dat het een belangrijke brandstof is voor het menselijk lichaam, daar bestaat volgens Ellen Steenbeeke geen twijfel over. „Waterstof is de fontein des leven”, verzekert de orthomoleculair epigenetisch therapeut.