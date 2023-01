Sammy (19) uit Heerde is Miss Beauty of Gelderland en die titel smaakt naar meer

Niet Vergeten Gé uit Denekamp bezoekt het graf van haar man: ‘Het verdriet is er soms zo ineens’

DENEKAMP - In deze rubriek staan we stil bij begraafplaatsen in Noordoost-Twente en de mensen die ze bezoeken. In aflevering 2 zijn we op het katholieke kerkhof aan de Sloetstraat in Denekamp. Gé Gortemaker-Keizer bezoekt het graf van haar man Ben. ,,Ik voelde me beschermd bij hem.”

9:07