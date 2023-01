Saskia (43) maakt na vertrek Debby ‘frisse start’ met Dejacque: ‘We gingen als een raket’

Karin (42) uit Oldenzaal is een strijder, al voelt haar lijf soms 'als dat van een oma van 80'

OLDENZAAL - Als het menselijk mogelijk is, dan kan ik het ook. Dat is de overtuiging van Karin Wilens uit Oldenzaal. Ze is pas 42 jaar, maar door de ziekte Multiple sclerose (MS) voelt haar lijf soms ‘als dat van een oma van 80’. Dat weerhoudt de Oldenzaalse er niet van de Mont Ventoux te beklimmen. Samen met haar zoon. „Ik kies voor het nu.”

