Scheidsrechter Björn Kuipers uit Oldenzaal heeft nu toch zijn lintje

Minister: Sluiting spoedpost Oldenzaal goed voor kwaliteit zorg

17 oktober OLDENZAAL - De sluiting van de spoedpost in Oldenzaal kan de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Dat schrijft verantwoordelijk minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. „De betere verdeling van de dienstendruk van het personeel verstevigt de organisatie van de huisartsenzorg in de avond-, nacht-, en weekenduren en maakt het bestendiger voor de toekomst.”