Slachtoffers ‘extreme’ reeks auto-inbraken in Oldenzaal treffen ravage aan: ‘Overal lag glas’

Twents Buutfesti­val in Oldenzaal nog nooit zo ‘positief’ dankzij buutreed­ner Martin uit Denekamp

OLDENZAAL - Zijn verzuurde alter ego ‘Positief’ is een bekende verschijning op de carnavalsgala’s in Noordoost-Twente. Maar het Twents Buutfestival is geheel nieuw voor hem. Hoog tijd dus voor Martin Oude Hendrikman om zich te melden in stadstheater De Bond. ‘Jasje an, hoar in ’n plof en ik stoa d’r.’

24 oktober