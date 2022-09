Slecht weer of niet, goede doelen op Oldenzaalse kermis halen weer veel geld op

Het grootste deel van de opbrengst gaat naar internationale goede doelen die een link hebben met Oldenzaal. Dit jaar is dat onder meer Kicks4Africa van Oud-Oldenzaler Bram van Wijck dat oude voetbalschoenen inzamelt voor Afrika, Stichting Kajsiab dat voor scholing zorgt en gezondheidszorg regelt in Laos en het landbouwproject Himiriza in Afrika.

Kroket

Ook de even traditionele krokettenactie van Leo Club Oldenzaal was weer een succes. Er zijn weliswaar duizend kroketten minder verkocht (18.000 in totaal) maar doordat de prijs van de kroket flink was verhoogd, is de opbrengst een stuk hoger. Om welk bedrag het precies gaat is nog niet bekend. „We hebben gekozen voor een flinke prijsstijging en het was daarom heel spannend hoe het zou gaan”, zegt Milou Kempers van Leo Club. „Maar de reacties van de mensen waren weer hartverwarmend, we waren echt blij verrast door de grote drukte.”