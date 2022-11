Sluiting zwembad Oldenzaal bespreekbaar voor PvdA, maar overige fracties willen wel investeren in vernieuwbouw

Thermo­staat in stadhuis Oldenzaal gaat niet omlaag en winkeldeu­ren blijven open, voorstel­len GroenLinks afgescho­ten

OLDENZAAL - Neem in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dat de winkels in koude periodes verplicht hun winkel dichthouden en zet de thermostaat in het stadhuis op maximaal 18 graden. Harry Snijders (GroenLinks) had het graag gezien, maar kreeg bijna geen steun vanuit de raad.

