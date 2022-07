Smellink Interiors in Oldenzaal verhuist na ruim 35 jaar naar ander pand: ‘We zijn er heel blij mee’

D66 ‘beetje verdrietig’ over karige aanbod Oldenzaal; ‘Wees ruimhartig in de opvang van asielzoe­kers’

OLDENZAAL - Mag het ook iets meer zijn? Dat is de strekking van een brief die D66 aan het college heeft verstuurd over de opvang van statushouders en asielzoekers in Oldenzaal. Concreet worden enkele leegstaande woningen aan de Zilverschoon als mogelijke opvanglocaties genoemd.

17 juli