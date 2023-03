Sociaal Plein in het stadhuis nodigt niet echt uit dus gaat Oldenzaal op zoek naar een betere plek

De gedachte achter het Sociaal Plein is een goede. Maar de huidige plek in het stadhuis is niet de meest ideale voor Oldenzalers die een vraag hebben op het gebied van welzijn, (jeugd)zorg, wonen of werk en inkomen. Tijd dus om op zoek te gaan naar een betere plek met een lagere drempel.

Ruim tien maanden geleden ging het Sociaal Plein Oldenzaal van start. Een samenwerkingsverband van lokale organisaties als Impuls, Zorgfederatie Oldenzaal en de gemeente aangevuld met de Zorggroep Sint Maarten, Carintreggeland, Stichting Informele Zorg (SIZ) Twente, Humanitas en Wijkracht. Door samen één loket te bemensen, zo was de ambitie, kunnen Oldenzalers die ondersteuning of informatie nodig hebben het meest efficiënt worden geholpen. Voor de inwoners is duidelijk waar ze met hun vragen moeten zijn. Het plein is zo ingericht dat ze hun vragen maar één keer op tafel hoeven te leggen en niet van het ene naar het andere loket worden gestuurd.

Quote Ontmoeten is de start voor een gesprek en daar nodigt het Sociaal Plein nu niet toe uit

Een eerste evaluatie leverde circa 25 aanbevelingen op, die uiteindelijk vertaald werden naar zeven concrete verbeterpunten. Bovenaan dat lijstje staat de huisvesting. Het Sociaal Plein is nu ondergebracht in het openbare vergadercentrum van het stadhuis. Niet de open, toegankelijke en laagdrempelige plek die de organisaties voor ogen hadden en waar de Oldenzalers makkelijk even naar binnen lopen. ‘Ontmoeten is de start voor een gesprek', is de boodschap, ‘en daar nodigt het Sociaal Plein nu niet toe uit.’ Het gebrek aan privacy en de aanwezigheid (nog steeds) van andere loketten in het stadhuis zorgt voor versnippering.

Ook in de wijken wordt gekeken

Omdat zich ondertussen ook nieuwe partijen hebben gemeld die graag mee willen doen, maar waarvoor de fysieke ruimte ontbreekt, wordt onderzocht of er een betere huisvesting kan worden gevonden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden in de binnenstad (de vroegere locatie van de bibliotheek aan de Ganzenmarkt is in de raad al genoemd als een mogelijke optie), maar ook naar panden in de wijken.

Aandacht voor de klanten

De openstelling op maandagavond was niet echt een succes. Het idee is om daar mee te stoppen en te kijken of een afspraak buiten de reguliere openingstijden van het stadhuis mogelijk moet blijven. Digitaal is er ook ruimte voor verbetering. De website wordt zodanig ingericht dat bewoners sneller een antwoord op hun vraag kunnen vinden. Een klus waarbij ook de ervaringen van klanten een rol gaan spelen. Omdat veel klanten het prettig vinden dat er ‘oprechte interesse’ wordt getoond, wordt nog voor de zomervakantie begonnen met een structurele meting van de klantervaringen.