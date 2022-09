Solidair Oldenzaal kritisch over opvang statushouders: ‘Waarom zijn raad en inwoners niet betrokken?’

Dat zei wethouder Rob Christenhusz maandagavond tijdens het vragenuur in de raadsvergadering. Solidair Oldenzaal wilde van het college weten waarom de mening van de raad en de inwoners van Oldenzaal niet is meegenomen in de besluitvorming rondom de opvanglocatie voor statushouders. „Hadden we dit niet beter met elkaar kunnen beslissen. Had dat wellicht veel emotie en onbegrip gescheeld?", vroeg raadslid Ruby Berger zich hardop af. Wethouder Christenhusz kon daar kort over zijn. Hij gaf aan dat de opvang van statushouders een collegebevoegdheid is.