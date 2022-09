Spelersgroep Quick’20 wil uitgedaagd worden, club hoopt binnen twee jaar door te stoten naar de vierde divisie

Ondertussen in Oldenzaal Vier ‘weetjes’ over de Oldenzaal­se kermis: ‘Genoeg nieuwe attracties’

OLDENZAAL - Met knikkende knieën in de rij voor de Booster, tegen beter weten in een fortuin in de grijpautomaat gooien en smullen van veel te veel kermiskroketten: Oldenzaal kan er weer tegenaan op de kermis. Van vrijdag tot en met maandag valt er van alles te beleven. Check voorafgaand even dit lijstje met info en nieuwigheden.

22 september