Splinternieuwe woning in Nunspeet twee weken na oplevering in brand

Invulling gemeente­huis Weerselo blijft de gemoederen bezighou­den, kinderen in plaats van horeca?

WEERSELO - Zorgt een buitenschoolse opvang (bso) voor de benodigde reuring in het centrum van Weerselo? Nee dus, vinden velen in Weerselo, de plaatselijke dorpsraad én de Dinkellandse gemeenteraad. Toch is de kans groot dat een bso zich vestigt op de begane grond van het voormalige gemeentehuis.

