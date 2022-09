Statushouders in Oldenzaals hotel De Kroon: ‘Die mensen verdienen hier een plekje’

Eerbetoon aan Jan Willem Racer, de eerste democraat van Twente: ‘Wek hem tot leven en hij kan zo weer aan het werk’

Als er een eredivisie van de Twentse geschiedenis zou bestaan dan hoort Jan Willem Racer daar zeker in thuis. De Oldenzaalse advocaat en patriot legde de basis voor de democratische rechten in Overijssel. Gisteren werd voor de derde keer de naar hem vernoemde prijs uitgereikt. Hans Krakers, pleitbezorger bij uitstek, was erbij. „Zonder Racer had Twente er anders uitgezien.”

9 september