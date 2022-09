Statushouders in Oldenzaals hotel De Kroon: ‘Hiermee hebben we Albergse toestanden voorkomen’

Statushou­ders in Oldenzaals hotel De Kroon: ‘Die mensen verdienen hier een plekje’

OLDENZAAL - De gemeente en Henk en Judith Ossenvoort, eigenaren van De Kroon in het centrum van Oldenzaal, pakten dinsdag uit met het nieuws dat er in de nabije toekomst statushouders opgevangen worden in het hotel. Direct omwonenden werden meteen geïnformeerd. Maar hoe denken de ondernemers en buurtbewoners erover en heeft het gevolgen voor woningzoekenden?

14 september