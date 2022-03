Stemmen in Oldenzaal, Dinkelland of Losser? Deze partijen doen mee (en lees hier verhalen terug!)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGENOLDENZAAL - We mogen weer: stemmen. Maar op wie? Voor inwoners van Oldenzaal, Dinkelland en Losser die het antwoord op die vraag nog niet hebben (maar straks wél naar de stembus gaan), zetten we enkele interviews met lokale partijen op een rijtje. Lees de verhalen per gemeente rustig terug.

OLDENZAAL | In Oldenzaal doen 7 politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: WG Oldenzaal, CDA, VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en Solidair Oldenzaal. In aanloop naar de verkiezingen spraken we de lijsttrekkers van deze partijen. Over doelen binnen de lokale politiek, maar ook persoonlijke zaken. Lees de verhalen hier terug:

Maar wat is er terechtgekomen van alle ambities en doelen de afgelopen jaren, sinds de start van de huidige coalitie in 2018? Lees hier de analyse terug: Alles onderzoeken maar weinig uitvoeren, nieuwe politiek is zo makkelijk nog niet in Oldenzaal

Traditiegetrouw kwamen alle lijsttrekkers uit Oldenzaal samen voor het verkiezingsdebat. Hoe dat eraan toeging? Lees hier hier!

Volledig scherm Lijsttrekkersdebat in Oldenzaal. © Robin Hilberink

DINKELLAND | In Dinkelland doen 5 politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: CDA, Lokaal Dinkelland, VVD, Partij van de Arbeid/GroenLinks en Burgerbelangen Dinkelland. In aanloop naar de verkiezingen spraken we de lijsttrekkers van deze partijen. Over doelen binnen de lokale politiek, maar ook persoonlijke zaken. Lees de verhalen hier terug:

Maar wat is er terechtgekomen van alle ambities en doelen de afgelopen jaren, sinds de start van de huidige coalitie in 2018? Lees hier de analyse terug: Vier jaar college in Dinkelland: De rust is terug, nu is het tijd voor ambitie

LOSSER | In Losser doen 5 politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: Burgerforum, CDA, VVD, D66 en Partij van de Arbeid. In aanloop naar de verkiezingen spraken we de lijsttrekkers van deze partijen. Over doelen binnen de lokale politiek, maar ook persoonlijke zaken. Lees de verhalen hier terug:

Maar wat is er terechtgekomen van alle ambities en doelen de afgelopen jaren, sinds de start van de huidige coalitie in 2018? Lees hier de analyse terug: Aan geld en goede bedoelingen geen gebrek, Losser maakt ambities waar

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP