Stephanie uit Oldenzaal laat toeristen proeven van leven in de Egyptische woestijn: ‘Ik had genoeg van Nederland’

Voor sommigen blijft het bij een droom, voor Stephanie Heuvels niet. Ze deed het gewoon: emigreren naar een ver, warm en zonnig land. Tot op de dag van vandaag heeft ze geen seconde spijt van haar besluit om in Egypte te gaan wonen, zegt ze met volle overtuiging. Heuvels is voor een korte break weer even terug in Oldenzaal. De stad waar ze jarenlang woonde. Ze wrijft met haar hand over haar arm. „Brr, koud hier”, zegt ze met een glimlach. Ondanks de kou vindt Stephanie het fijn om weer even terug te zijn. Om haar vrienden en familie te zien. Maar toch kijkt ze reikhalzend uit naar het moment dat ze weer in het vliegtuig stapt richting Egypte. Terug naar huis en haar vriend Mustafa.