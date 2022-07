Storm aan boze reacties om vernieling invalidentoilet Het Hulsbeek: strenge beveiliging de oplossing?

Manouska Molema uit Oldenzaal flikt het weer, maar nu in Groningen: ‘We hebben hier thuis meerdere gesprekken over gevoerd’

OLDENZAAL - Ze beleefde in 2014 haar vuurdoop als GroenLinks-wethouder in Oldenzaal. Nu flikt ze hetzelfde kunstje nog een keer, maar dan in Groningen. Manouska Molema (40) is klaar voor deze grote stap. „Maar we hebben er thuis wel meerdere gesprekken over gevoerd.”

16 juni