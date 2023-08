Volgt u het nog? Wel open, niet open, een beetje open…. de komende weken is de Westerval weer even helemaal dicht

Automobilisten, even opletten: de Westerval is twee weken weer dicht in beide richtingen. Tussen de Parkweg en Het Poolman kun je er van beide kanten niet in. Al het verkeer moet weer een tijdje via de Parkweg.