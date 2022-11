Straten in Oldenzaal op de schop voor onderhoud

De werkzaamheden zijn gericht op onderhoud. Het vuilwaterriool wordt vervangen, er worden blauwe aders voor de opvang en afvoer van regenwater aangelegd, er worden extra waterbergingen gerealiseerd en de verharding van de straat wordt vervangen. In de wijk De Essen wordt per buurt bekeken of het wegdek vernieuwd moet worden. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van 4,4 miljoen euro.