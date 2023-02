Oldenzaal­se veelpleger (28) krijgt jaar cel voor diefstal lege bierkrat­jes en au­to-inbraken

De Oldenzaalse veelpleger Thomas U. is veroordeeld tot een jaar cel. De rechtbank in Almelo acht hem schuldig aan de diefstal van lege kratjes bier, drie auto-inbraken en verzet bij zijn arrestatie. Celstraf is volgens de rechtbank nodig omdat de verslaafde man niet wil leren van eerdere veroordelingen.