Talent in Huis: huiskameroptredens op achttien locaties in Oldenzaal

Met fietslaby­rint trappen bewoners verzor­gings­hui­zen Oldenzaal de wereld rond: ‘Alle beetjes helpen’

OLDENZAAL - Fietsen over de drukke Ramblas in Barcelona, door de prachtige natuur van de Ardennen of door hartje Oldenzaal: de bewoners van Woonzorgcentrum Molenkamp doen het regelmatig. Niet fysiek op locatie, maar met een fietslabyrint. Het is de bedoeling dat er in alle Oldenzaalse verzorgingshuizen zo’n fietslabyrint komt te staan.

21 september