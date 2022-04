Taxi Nijhuis uit De Lutte met touringcar naar Polen: ‘De steun is hartverwarmend’

Het idee stond een tijd terug al in de steigers, maar inmiddels is er voor alle vluchtelingen een opvangplek gevonden in Nederland. Het signaal voor Taxi Nijhuis om - in samenwerking met de Martinuskerk in Markelo - in actie te komen. „We gaan zondag met een touringcar richting Polen om de vluchtelingen op te halen”, geeft Marti Pluygers van het taxibedrijf aan. „Er gaan twee chauffeurs mee om ons heen en weer te rijden, Hennie Olde Daalhuis en Vincent Nijhuis.”

Quote Mensen uit De Lutte, leveran­ciers, klanten en personeel: allemaal stelden ze geld beschik­baar om de reis te bekostigen. Hartverwar­mend Marti Pluygers, Taxi Nijhuis

Het antwoord op de vraag van de Martinuskerk of Taxi Nijhuis mee wilde werken aan het initiatief om de vluchtelingen op te halen uit Polen, was snel duidelijk. „Daar hoefden we niet lang over na te denken”, aldus Pluygers, die overdonderd werd door de massale steun. „Mensen uit De Lutte, leveranciers, klanten en personeel: allemaal stelden ze geld beschikbaar om de reis te bekostigen. In deze tijd is die steun hartverwarmend.”

Houdbare etenswaren

Aangezien het niet de bedoeling is dat de touringcar leeg naar Polen vertrekt, doet Pluygers een oproep aan iedereen in De Lutte en daarbuiten. „Er is bij de opvanglocaties een groot tekort aan houdbare etenswaren. We hopen met een volgepakte bus naar Rzesnów te gaan zondag.”

Het doneren van houdbare etenswaren kan tot en met zaterdag 2 april aan de Bentheimerstraat 41 in De Lutte. „De telefoon staat roodgloeiend”, stelt Pluygers, die onder de indruk is van de hulp van buitenaf. „We willen iedereen die op welke manier dan ook meewerkt bedanken voor de steun.”