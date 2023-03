Technische industrie komt solliciteren bij scholieren in Oldenzaal: ‘Stilzitten is niks voor mij’

Niet meer in een kringetje ronddraai­en, maar nu echt aan het werk met de binnenstad van Oldenzaal

De plannen voor een aantrekkelijkere binnenstad liggen al geruime tijd op de plank, het geld is er, dus is het tijd voor actie. „Anders blijven we in een kringetje ronddraaien”, zegt VVD-voorman Edgar Visscher.