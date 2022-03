Theo en Hans uit Oldenzaal laken laconieke houding gemeente over Noordtak: ‘We hebben te maken met een tikkende tijdbom’

Oorlog zorgt ook voor eenheid in NO-Twen­te; noaber­schap stopt gelukkig niet bij de grens

Soms mijd ik het nieuws bewust. Waar voorheen corona alle nieuwszenders domineerde, zijn het nu de verschrikkingen in Oekraïne. Bange moeders die door weer en wind met hun pasgeboren baby’s richting de grens vluchten, kwetsbare bejaarden die op hun sloffen in een busje worden gedrukt en het onbekende tegemoet gaan. De meeste mannen blijven achter. Om te vechten voor vrijheid. Of dit hun laatste strijd wordt? Wellicht.

12 maart